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"Bir kavuk devrediliyor"

Devir teslim töreni bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda

20 Eylül 2020 10:17

Geleneksel Türk tiyatrosunun geleneği olan 'kavuk', Rasim Öztekin'nden Şevket Çoruh'a bu akşam (20 Eylül Pazar) devrediliyor. 

Kavuk, İBB’nin de desteği ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenecek özel bir devir teslim töreniyle devredilecek. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, devir teslim töreni ile ilgili, "Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli simgelerinden olan kavuk, Rasim Öztekin’den Şevket Çoruh’a devredilecek. Kavuk, hem İstanbul'un hem de köklü bir geleneğin simgesi. Bu geleneğe ev sahipliği yapmak bizim için gurur verici" dedi ve tören için önceden hazırlanmış bir videoyu paylaştı. 

"Bugüne kadar Kel Hasan Efendi’den, İsmail Dümbüllü’ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin’e emanet edilen ve Türk Tiyatrosu’nda güldürü geleneğinin nişanı olan “Kavuk”, 20 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenecek özel bir devir teslim töreniyle Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a teslim edecek.
İBB’nin katkılarıyla düzenlenen töreni aşağıdaki frekanstan takip edebilirsiniz.

Uydu:TURKSAT
Frekans:11604
Sembol:3333
Polarizasyon:HORIZONTAL
Fec:3/4"

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