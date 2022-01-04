Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı

Yılın ilk gününde akaryakıta gelen zamlardan sonra benzin 13 lirayı aşarken, motorin ise 12,90'ı geçti. Artan fiyatlara vatandaşlar tepki gösterirken, bir depo mazotun 885 TL tutmasına ağlayan gencin videosu sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada gündem olan videoda, bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören gencin, annesinin kendisini teskin etme çabalarına rağmen hüngür hüngür ağladığı görüldü. Videoda gencin, annesinin kendisini teskin etmeye çalıştığı buna rağmen gencin bir depo mazotun 885 lira olmasına hüngür hüngür ağladığı anlar yer aldı.

Görüntülerde annenin çocuğuna "Oğlum kafayı mı yedin sen? Ekonomiyi mi düşünüyorsun sen şimdi?" dediği ve çocuğun ağlamaya devam ettiği yer aldı.