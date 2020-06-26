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Bir Demet Tiyatro’nun çekim hataları yıllar sonra ilk kez yayınlandı

26 Haziran 2020 11:32

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ’ın olduğu, Altan Erkekli, Gürdal Tosun, Erdal Tosun, Neslihan Yeldan, Olgun Şimşek, Binnur Kaya, Salih Kalyon, Engin Günaydın, Şebnem Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Türkiye’nin ilk seyircili sitcom’u olan Bir Demet Tiyatro’nun çekim hataları, 25 yıl sonra ilk kez seyirci ile paylaşıldı.

Tekrar bölümleriyle nostalji rüzgarı yaşatan Bir Demet Tiyatro, yıllar sonra yeniden yayınlanan bölümleriyle seyircisine keyif dolu anlar yaşatırken, kamera arkasında yaşananlar da, Bir Demet Tiyatro resmi YouTube hesabından yayınlandı.

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