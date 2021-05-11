Bir Adana Demirspor taraftarı, şampiyonluk tweetinin karekodunu koluna dövme yaptırdı

Bir Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig'e çıkmanın sevincini, kulübün Twitter hesabından paylaşılan 'Şampiyon Adana Demirspor' tweetini QR kod olarak koluna dövme yaptırarak yaşadı. Taraftarın paylaştığı video, sosyal medyada viral oldu.