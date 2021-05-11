Bir Adana Demirspor taraftarı, şampiyonluk tweetinin karekodunu koluna dövme yaptırdı

11 Mayıs 2021 19:31
Bir Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig'e çıkmanın sevincini, kulübün Twitter hesabından paylaşılan 'Şampiyon Adana Demirspor' tweetini QR kod olarak koluna dövme yaptırarak yaşadı. Taraftarın paylaştığı video, sosyal medyada viral oldu.
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor camiasında kutlamalar devam ediyor.
Pandemiye rağmen taraftarların şehirde sokaklara çıkarak kutlamalar yapması gündem olurken, bir taraftarın, kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan 'Şampiyon Adana Demirspor' tweet'inin karekodunu koluna dövme yapması, sosyal medyada viral oldu.
26 yıl sonra Süper Lig'e yükselme sevincini yaşayan Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de sezonu 70 puanla şampiyon olarak tamamladı.
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