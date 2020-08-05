T24 LogoT24 Logo
Haberler

Binnur Kaya yeni dizisinde bir psikiyatristi canlandıracak

05 Ağustos 2020 17:56

Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu ve yaşanmış hikayelerden esinlenerek hazırlanan 'Kırmızı Oda' yakında TV8 ekranlarında olacak. Oyuncu, yeni dizisinde bir psikiyatrı canlandıracak.

 

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan dizinin konusu gerçek hikayelerden oluşacak.

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan'ın rol aldığı dizi "Kırmızı Oda" bugün sete çıktı.

Başrolde Binnur Kaya var

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek yayınlanacak olan "Kırmızı Oda" dizisinde başrol oyuncusu olan Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatrı canlandıracak. 

Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

ETİKETLER

binnur kayabaşroltv8cem karcıkırmızı oda

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Eylül 2020

Muharrem İnce’yi kızdıran sözler: Seninle fotoğraf çektirirsem yarın defterim dürülür

Kapıyı kırıp bahçeye giren ayının, ev sahibini uyandırdığı anlar!

Kaza sonrası alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan baba ile küçük kızının duygusal anları: O anki psikoloji çok farklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı:...

Zeynep Bakşi Karatağ oyuncu Fırat Çelik'le Neşet Ertaş türküsünde buluşmasını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Adana'da tavuk döner siparişi veren kişi, "mayonez ister misiniz" sorusundan...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Jet Fadıl'a, Ensar Vakfı'na 'Türkiye seninle...

Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bu ülkenin en sahtekâr futbolcusu unvanına...

İçişleri Bakanı Soylu: Geçen gün bir söz söyledim, çok hoşuma...

"Beyin ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildi"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı:...

Zeynep Bakşi Karatağ oyuncu Fırat Çelik'le Neşet Ertaş türküsünde buluşmasını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24