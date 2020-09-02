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Bingöl'de 3 ayrı noktada orman yangını; 2’si söndürüldü, Servi bölgesindeki yangın sürüyor

Valilik: Genç Servi bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor

02 Eylül 2020 13:24

Bingöl’de orman yangını günlerdir sürüyor. Geniş bölgeye yayılan yangından 2’si söndürüldü. Servi bölgesindeki yangın sürüyor.

Bingöl’ün Kığı, Yayladere, Genç ilçesi Servi bölgesi ile Ilıcalar beldesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Kentin farklı kesimlerinde çıkan orman yangını günlerdir devam ediyor. Geniş bir alana yayılan orman yangınını büyük tahribat yarattı.

Bölgede bulunan yurttaşlar, ilk yangının Ilıcalar’da çıktığını, ardından Yayladere ve Servi bölgelerinde eş zamanlı başladığı bilgisini paylaştı. Günlerdir devam eden yangına ilişkin resmi kurumlardan bir açıklama yapılmaması tepkilere neden oldu.

Valilikten açıklama

Bingöl Valiliği sosyal medya platformu Twitter'dan bölgedeki orman yangınlarına ilişkin bir mesaj paylaştı. Valilik "Ekiplerimizin Genç Servi bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Orman müdürü: 2 yangın söndürüldü, bir yangın kaldı

Orman yangını ile ilgili Artı Gerçek’in ulaştığı Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, devam eden yangınların çoğunun kontrol altına alındığını söyledi. Ilıcalar beldesindeki yangının tamamen söndürüldüğünü anlatan Börü, Yayladere ilçesindeki yangının da gece itibariyle söndürüldüğünü söyledi. Genç ilçesi Servi bölgesindeki yangının söndürme çalışmasının devam ettiğini anlatan Börü, “Bu bölgede ciddi anlamda rüzgar vardı. Onun için söndürülememişti. Ekiplerimiz bu yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Akşama kadar bu yangını tamamen söndürmeyi planlıyoruz” dedi.

Aydemir: Orman yangını günlerdir sürüyor

Devam eden orman yangınlarına ilişkin Artı Gerçek’e konuşan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, yangınların günlerdir devam ettiğini söyledi. Yangına müdahale konusunda adım atılmamasını eleştiren Aydemir, “Bingöl’ün Kığı ilçesinde günlerdir başlayan orman yangını hala devam ediyor. Bu yangına müdahale edilmiş değil. Aynı şekilde Yayladere (Xolxol) ile Genç Servi köylerinde de orman yangını var. Bu yangınlarda günlerdir sürüyor. Yangın geniş bir alana yayılmış durumda. Yangın giderek büyüyor” dedi.

“Yangının çıktığı bölge kırsal"

Yangının kırsal kesimde sürdüğünü anlatan Aydemir, bölge halkının bu yangınlara müdahale edebilecek durumda olmadığını söyledi. Yangının olduğu Yayladere’nin aşırı göç verdiğini hatırlatan Aydemir, “Servi’de orman yangının olduğu bölgede bulunan köylerin çoğu baraj ve gölet yapımı nedeni ile göç etmişler. Yayladere’de de göç olmuş. Orada kimse olmayınca yangınlara da müdahale edilemiyor. Devlet kurumlarının bu konuda adım atmaları gerekiyor. Ama ne yazık yangını söndürmek için adım atılmıyor” diye konuştu. Aydemir, konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşeceğini söyledi.

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