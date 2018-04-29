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Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bize ne ya?

29 Nisan 2018 14:16

Başbakan Binali Yıldırım CNN Türk ekranlarında Erdoğan Aktaş ve habercilerin sorularını yanıtladı. Erken seçim ve adaylık tartışmalarını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün yarın yapacağı adaylık açıklaması sorulduğunda; "Bize ne ya? Olursa olur, olmazsa olmaz... Biz işimize bakalım" yanıtını verdi. Binali Yıldırım, Abdullah Gül hakkında, "Kimsenin gündemi bu kadar işgal etmeye hakkı yok. Adaysa buyurur çıkar" dedi. Yıldırım, "Abdullah Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız. AK Parti ona bütün makamları verdi. Vereceği yeni bir şey yok" diye konuştu. Habercilerden gelen, "Siz Abdullah Bey'in ne yapmasını bekliyordunuz?" sorusuna ise Yıldırım, "Ben partimin emrindeyim. Bana ne görev verilirse hazırım" demesi gerekiyordu" diye cevap verdi.

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