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Binali Yıldırım: Hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz, keşke olmasaydı...

05 Temmuz 2018 21:02

Başbakan Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Bir soru üzerine, başbakanlığı sırasında 15 Temmuz'da zor bir dönem yaşandığını anımsatan Yıldırım, şunları söyledi: "Hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. Keşke olmasaydı, öyle bir şeyle yüzleşmeseydik. Allaha şükür Cumhurbaşkanımızın dirayeti, hükümetin kararlılığı, milletin ülkeye, demokrasiye, bayrağa sahip çıkması, vatansever polislerin ve askerlerin o gece verilen emirleri yerine getirmesi ve her şeyden önemlisi sizler, medya, yazılı, görsel, sosyal medya o gece büyük iş gördü. Bu kalkışmayı yapanlar, darbeciler hiç hesap edemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldılar. Onun dışında yaptığımız bütün projeler, büyüğünden küçüğüne binlerce, saymaya vakit yok, hepsi hoş şeyler." Dedi. Kaynak (AA)

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