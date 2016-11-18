Binali Yıldırım, doların 3,40 olduğunu gazeteciden öğrendi

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Başbakan Yıldırım namaz sonrası kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, her gün yeni bir rekor kıran doları soran muhabire, "Öyle mi?" dedi. Yıldırım şöyle devam etti: ‘TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAMDIR' "Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını saat 16.00'da, ilgili birimlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir şekilde yapacağız. Amerikan seçimlerinden sonra dünya ekonomilerinde bir hareketlilik başladı. Özellikle döviz kurlarıyla başlayan bu hareketliliğin halen devam ettiğini biliyoruz. Dolar kurundaki bu artış da, diğer döviz kurlarındaki artışlar da dahil olmak üzere bu konuları değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsun, Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türkiye ekonomisiyle ilgili herhangi bir tereddüt yok."