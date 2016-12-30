Binali Yıldırım: Ben uzman değilim, ben inşaatçıyım, ameleyim

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu heyetini kabul etti. Yıldırım, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, 2017'de asgari ücretin vergi dilimine girmeyeceğini ifade etti. Yıldırım, "Gelecek de ne gelecek merak ediyorsunuz. Bunlar konuşuluyor. Herkes uzman oldu. Ben uzman değilim. Ben inşaatçıyım. Ameleyim. Ben memleketin mimarıyla uğraşırım. Bakın gidin, 14 sene boyunca elimizin değmediği vatan toprağı kalmadı. Her tarafa yollar yaptık, köprüler, viyadükler yaptık. Nasıl yaptık? Mlilete güvendiğimiz için yaptık. Bu millet arkamızda olduğu için bunları yaptık. Güven ve istikrar olmasaydı bunları yapabilri miydik? 1950'den 2002'ye kaç hükümet değişmiş. Hesap ettiniz mi? 47 tane. Normal şartlarda 17 hükümet olması lazımdı. Maalesef ortalama bir hükümetin ömrü 16 ay. 16 ayda ne olur?" ifadesini kullandı.