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Binadan çıkan kadın 3. kattan atılan kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yaşanan olay binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

11 Haziran 2021 21:01

İstanbul Üsküdar'da binadan çıkan bir kadın, üçüncü kattan atılan kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olay binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Olay çarşamba günü Valide-i Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 3. katında oturan Mesut Duran evine yeni kanepe alınca eskisini pencereden attı. Bu sırada binadan çıkan kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ev sahibi Mesut Duran, "Yeni kanepe almıştım. Baktım aşağıda kimse yok. Ben de aşağıya atıyım dedim. Aşağıya attığım sırada binadan alt komşu çıktı. Az daha üzerine geliyordu. Çok korktu tabi. Ben de şok geçirdim, bir anda çıkınca. Kanepeyi kağıt toplayan çocuk aldı götürdü. Verilmiş sadakam varmış. Üzerine de gelebilirdi. Günahsız bir insan ölüyordu" diye konuştu

Yaşanan olay binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde kanepenin yere düştüğü sırada binadan bir kadın çıkıyor. Kadın yukarı baktıktan sonra yoluna devam ediyor.

Kaynak: DHA

istanbulüsküdarkanepe

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