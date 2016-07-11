Bilirkişi heyeti nükleer santralin önünde protestolarla karşılandı: Akkuyu Çernobil olmayacak!

Mersin’de Akkuyu Nükleer Santral için çıkan olumlu ÇED raporuna ilişkin çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin Danıştay 14.Daire Başkanlığı'na yapmış oldukları itiraz üzerine Heyet gönderildi. Hakim Mehmet Ali Ceran başkanlığında oluşturulan 19 kişilik heyet, santrale keşif için geldi. Bu sırada Mersin genelinden gelen 500'e yakın çevreci ise santral ana kapı önünde eylem başlattı. Kapı önünde bekleyen eylemciler akşam saatlerinde içeriden çıkacak keşif heyetini beklemeye başladı. Telefon ve internetin çekmediği santral bölgesinde sağlıklı iletişim kurulamıyor. Santral önünde bekleyiş sürerken “Nükleere inat yaşasın hayat” ve “Akkuyu Çernobil olmayacak” sloganları atıldı.