"Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor"

Bilinçsizce kullanılan vitamin haplarının birçok hastalığa neden olabileceğini belirten Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "En sağlıklı vitamin, sebze ve meyvelerde saklı" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, bağışıklık sistemi düşük olan kişileri olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bağışıklığını güçlendirmek isteyen birçok kişi çareyi vitamin haplarında arıyor. Hem internet ortamından hem de eczanelerden alınan vitamin haplarının bilinçsiz kullanımı ise kemik ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, en sağlıklı vitaminin sebze ve meyvelerde saklı olduğunu vurguladı. Karacan, vitamin haplarını kullanmak zorunda olan kişilerin ise mutlaka doktora danışması gerektiğini belirtti.



"Bu ürünler direkt insan sağlığıyla alakalı"



Özellikle kış aylarında bu tür haplara talebin her zaman olduğunu ifade eden Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Ancak pandemi döneminde talep daha da artmış durumda. Aslında vitamin ve mineral dediğimiz şeyler sebze ve meyvede olan şeylerdir. Dolayısıyla herkese öncelikle doğru ve sağlıklı beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Pandemi dönemi insanları farklı şeylere yönlendirdi ama burada bir bilinçsizlik var. Çünkü vitamin ve mineraller, tabletlerin içine alındı. Bu tarz ürünlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay alınarak piyasa sürülmesini de doğru bulmuyoruz. Çünkü bu ürünler direk insan sağlığıyla alakalıdır. Vitaminlerin hepsi farmasötik formadadır yani ilaç haline getirilmiştir. Dolayısıyla bunların onayı ve takibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalıdır" dedi.



"Ayakkabı satın alır gibi vitamin hap kampanyası oluyor"



İnsanların bilinçsizce vitamin haplarına yöneldiğini belirten Başkan Karacan, şunları söyledi:



"Bu hapları çok rahat alabiliyorsunuz. İnternet ortamından sadece bir tuşa basıp satın alınabiliyor. Bu ürünleri çocuklar da alabilir. Vitaminler, ilaç haline gelmişse eğer dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca internet ortamında bu işin dolandırıcılığı yapılıyor. Bir vitamin fiyatı 50 lirayken, bir alana bir bedava diyerek 125 liraya satıyorlar. Ayakkabı satın alır gibi ‘bir alana bir bedava’ kampanyaları oluyor. Bu bilinçsiz kullanım, kemik ve böbrek hastalıklarına da neden olabilir. Bu tarz ürünlerin bu kadar kolay şekilde, marketlerde, internet ortamında veya işportada kolayca alınıyor olmasının önüne geçilmeli. Talep arttı ancak vitamin haplarında ciddi bir fiyat artışı olmadı. Etken madde tayinine göre fiyatta hareketlilik oluyor ama büyük bir artış yok. Rahatça meyve ve sebzeden alabileceğimiz vitaminleri, bu tarz ürünlerde aramaya gerek yok. Ancak vücudun bu tarz ürünlere ihtiyacı olabilir. Vitamin haplarını kullanmadan önce mutlaka doktora ve eczacıya danışmak gerekiyor. Komşudan duyarak, reklamlarda görerek ve beğenerek vitamin hapları kullanılmaz."



Kaynak: DHA