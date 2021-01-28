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Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den maske ile ilgili iddialara yanıt

“Maske ile ilgili bu söylentiler gerçekliğe dayanmıyor"

28 Ocak 2021 11:40

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske kullanımının karbondioksit solunumuna neden olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Maske insanlarda bir miktar soluk almakta zorluklara neden olabiliyor. Ama bu hiçbir zaman karbondioksit birikmesine ve oksijenin ciddi şekilde düşmesine neden olacak bir etki yaratmıyor” dedi.

Prof. Dr. Özlü, maske kullanan insanların nefes almakta zorlandıkları ve kanlarındaki oksijen oranlarının düştüğü yönündeki söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Prof. Dr. Özlü, maske kullanımının salgınla mücadelede çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Maske ile ilgili bu söylentiler gerçekliğe dayanmıyor. Evet, maske insanlarda bir miktar soluk almakta zorluklara neden olabiliyor. Ama bu hiçbir zaman karbondioksit birikmesine ve oksijenin ciddi şekilde düşmesine neden olacak bir etki yaratmıyor. Onun için çok ağır kalp yetmezliği ve akciğer hastalığı olanlar hariç olmak üzere herkes maske kullanabilir. Maske takarken bir sıkıntı hissediyor olmanız, sizin kanınızda oksijenin düştüğü anlamına gelmiyor. Ya da karbondioksitin yükseldiği anlamına gelmiyor. Zaten dünyada şu anda milyarlarca insan maske kullanıyor. Öyle bir zararlı etkisi yok. Bu konuda yapılan testler var. Oksijen ölçümleri ve karbondioksit ölçümleri yapılmış maske kullananlar üzerinde. Maske kullanımına özen gösterilmeli” diye konuştu.

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