Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka artış hızında zirve noktayı tamamlamış görünüyoruz

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin Koronavirüs vaka artışında düşüşe geçildiğinin söylenebileceğini ifade etti.

NTV'de katıldığı programda Türkiye'nin Koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmede bulunan Özlü, "Artık Türkiye, salgında iniş dönemine girmek üzere veya girdi denebilir. Tabii tek günlük veriyle değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir" dedi. Özlü, "Önümüzdeki günlerdeki trende de bakmak lazım. 11 Nisan itibarıyla en yüksek vaka sayımızı gördük. En çok vaka görülen gün 11 Nisan’dı. Ondan sonra da bir durağanlaşma ardından da iniş göründü" ifadelerini kullandı.