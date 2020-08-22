Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Türkiye hala Koronavirüsün birinci dalgasını yaşıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'de Koronavirüs salgınında birinci dalganın henüz bitmediğini söyledi. Son dönemde gerçekleşen vaka artışlarının 2. Dalga olmadığını ve Türkiye’nin hala 1. Dalganın içerisinde olduğunu belirten Kayıpmaz, "Çünkü hiçbir zaman vaka sayılarımız 500’ün altını görmedi, iki basamaklı sayılara ulaşamadık. Hep yüksek kalmaya devam etti. Evet belli bir süre düştü ve biz buna çok sevindik. Ama sonrasında bizim hızlı biçimde gevşememiz ve tedbirleri unutmamız, bir anda vaka sayılarında yükseliş şeklinde kendini gösterdi" dedi.

Son Bilim Kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca test sayısında 100 bin sayısını hedeflediklerini söylemişti. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, maske takmanın ve sosyal mesafenin virüs ile mücadelede çok önemli olduğunu belirterek, hastanede yoğun bakım odasında günlerce yatmanın çok zor olduğunu belirterek, alınması gereken önlemler ve Koronavirüs salgınında gelinen aşama ile vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri anlattı.