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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara anlattı; Koronavirüs aşısında randevu sistemi nasıl olacak?

"Aşı olduktan sonra 15 dakika merkezde bekleyeceksiniz"

13 Ocak 2021 11:28

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, analiz çalışmaları tamamlanan Çin menşeili aşıların yaygın uygulanmasına başlanacağını ve hastaneler, aile sağlığı merkezleri dahil tüm sağlık kuruluşlarında yapılacak aşı uygulamasında randevu sistemini nasıl olacağını anlattı. 

 "Öncelikle e-Nabız üzerinden veya sağlık kayıt sistemleri üzerinden aşı sırasının sizde olup olmadığını değerlendireceksiniz" diyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, randevu sisteminde, aşı olmak isteyen kişinin nerede aşı olmak istediğini de belirtebileceğini söyledi. 

 

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