Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına yanıt

Deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin uçlarının kısa, dün Bilim Kurulu üyelerine yapılan aşı uçlarının uzun olması inaktif aşı değil de mRNA aşısı yapıldığı yönünde iddialara neden oldu. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz , iddialarla ilgili "karalama haberi" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK canlı yayınında sosyal medyadaki 'enjektör' tartışmasına da değinen Doç. Dr. Kayıpmaz şunları söyledi:

"Karalama haberi"

"Sosyal medyada akşam bir tartışma vardı. Daha önce işte bu deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin aşı uçlarının kısa olduğu, dün bize uygulanan aşı uçlarının uzun olduğu; efendim işte bizim bir inaktif aşıyı değil de mRNA aşısı olduğumuza yönelik bir karalama haberi vardı.

Aslında alakası yok. Bir tanesi hazır enjektörler halinde gelen formdu, onlar daha küçük iğneliydi. Bize uygulanan ise flakonların içinden çekildiği için uygun boyuttaki enjektörler kullanılıyordu. Tamamen aradaki fark bundan ileri geliyor.

Artı bizim şu anda sadece aşı anlamında değil yaptığımız tüm enjeksiyonlarda, kullandığımız her türlü enjektör, şırınga dediğimiz eski ismiyle; tıbbi araç gereç, tek kullanımlık. Kullanıldıktan sonra özel kutularda muhafaza ederek atıyoruz."