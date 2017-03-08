Bilgi Üniversitesi'ndeki tekbirli, bıçaklı saldırıda yaralanan kadın öğrenci o anları anlattı

Bilgi Üniversitesi’nde yaklaşık 30 kişilik bir grup 8 Mart standı açan kadın öğrencilere saldırdı. Saldırıda yaralananların olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan İrem Esmer; "Bugün Bilgi Üniversitesi'nde 8 Mart etkinliğimiz vardı. 20 kişilik bir grup gördük. Masamız vardı. Masamızı devirdiler. Tekbir getirerek bize saldırdılar. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm, gerisini hatırlamıyorum. Yüzüme tekme geldi. Her sene yaptığımız gibi bu sene de standımızı açmıştık. 8 Mart'ı kutlarken bir anda böyle bir şeyle karşılaştık. Okul öğrencisi olmayan grup turnikelerden atlayarak içeri girmiş. Yüzleri kapalıydı" ifadesini kullandı.