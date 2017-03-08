Bilgi Üniversitesi'ndeki bıçaklı saldırının ardından öğrenciler rektöre isyan etti: Tedbir almadınız!

Bilgi Üniversitesi’nde yaklaşık 30 kişilik bir grup 8 Mart standı açan kadın öğrencilere saldırdı. Tekbir ve bıçaklarla yapılan saldırıda yaralananların olduğu öğrenildi. Yaşananlar üzerine öğrenciler okul yönetimine tepki gösterdi. Öğrenciler yeni ‘güvenlik’ uygulamaları kapsamında geçtiğimiz günlerde uygulamaya konulan turnikeleri hatırlatarak güvenliklerinin sağlanmamasını protesto etti. Rektöre saldırganların okulun öğrencileri olup olmadığını soran öğrenciler, “Bıçak çekildiyse okuldan atılacaklar mı” diye sorarken, rektör bu soruya kesin bir cevap vermedi. Öte yandan Bilgi Üniversitesi’nde öğrenciler, okulun yeni rektörüne tehdit aldıklarıyla ilgili daha önce dilekçe gönderdiklerini de hatırlattı ancak bu kez de rektör söz konusu dilekçeleri okumadığını söyledi.