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Bilecik'te orman yangını şüphelisi olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi, başka bir ormanda yine tiner şişesiyle yakalandı

04 Ağustos 2021 13:31

Bilecik'te bir ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişi, başka bir ormanlık alanda üzerinde tiner şişesiyle yakalandı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan orman yangını zamanında müdahale ile büyümeden söndürülmüştü. Yangın alanında üzerinden tiner şişesi çıkan ve gözaltına alınan Erkan A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri Kent Ormanı'nda yangınlara karşı önlem amacıyla devriye atıyordu. Ormanlık alanda yere oturmuş bir kişiyi gören ekipleri hemen yanına gitti. Ormanda oturan kişinin geçtiğimiz gün Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Gülümbe Köyü Aptalderesi Mevkiinde çıkan orman yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan Erkan A. (43) olduğu anlaşıldı.

Erkan A.'nın üzerinde bir pet şişe içinde tiner çıktı. Erkan A. gözaltına alındı.

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