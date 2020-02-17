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Maçı 6 katlı binanın çatısından seyrettiler

17 Şubat 2020 12:43

Bilecik'te oynanan bir amatör lig maçını 6 katlı apartmanın çatısından sanki tribündeymiş gibi seyreden iki arkadaş kameraya yakalandı. 

Bilecik 1. Amatör Lig’de yer alan Bilecikspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Stada giremeyen iki vatandaş stadı gören 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak maçı izledi. Ayakta durmakta zaman zaman zorlanan iki kişi çatıdaki asansör çıkıntısına oturarak maçı oradan takip etti. İki arkadaşın maç keyfi kameraya yansıdı.

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BilecikBeleştepetribünmaçapartmanın çatısı

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