Bilal Erdoğan: Amerika'da aylık 3 bin dolar kazanan bir insan, Türkiye'de 5 bin lira kazanan insandan daha kötü şartlarda yaşıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de 'Gençlik Buluşması' isimli söyleşide gençlerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan, gençlere, “Burada yıllık kazancı diyelim ki 5 bin dolar, 10 bin dolar olan bir insan, sanıyor ki Amerika’da 30 bin dolar kazanan insan daha rahat bir hayat yaşıyor. Hayır, böyle değil. Amerika'da 30 bin dolar kazanan insan, yıllık söylüyorum, aylık diyelim ki 3 bin dolar kazanan bir insan, Türkiye'de 5 bin lira kazanan insandan daha kötü şartlarda yaşıyor” dedi.

Bilal Erdoğan, Niğde'de katıldığı 'Gençlik Buluşması' konulu söyleşide, "Bizim gençlerimize düşen, bize düşen; yurt dışında almamız gereken ne varsa almaya çalışalım, getirelim ülkemizin içine koyalım. Çünkü ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. Bunu bütün dünyayı gezmiş bir abiniz olarak söylüyorum" diye konuştu.

"Yurt dışına gitmek istemekte bir sorun yok"

Bilal Erdoğan şunları söyledi:

"Yurt dışına gitmek istemekte bir sorun yok. Benim de 15 yılım yurt dışında geçti. Amerika ve İtalya'da yaşadım. Ben Amerika'da çalıştığım dönemde, orada Türkler arasında bir laf vardı, 'Burada 10 yıl kalan geri dönmez' derlerdi. Ama herkes 10 yıl kalamıyor. Bir şekilde tutunamayanlar vardır, geçinemeyenler vardır. Birçok zorluklar vardır. Amerika'da, Avrupa'da olduğu gibi sosyal devlet anlayışı olmadığı için ekmek aslanın ağzında. ‘Altta kalanın canı çıksın’ sistemi var. Daha sonra ben, 10 yılı tamamladım ve geri döndüm. Hiçbir zaman Amerika’da kalıcı olmayı istemedim. Ama Amerika'da üniversitede master yaptığım zaman, Dünya Bankası'nda çalışırken oralardan ne kazanabilirim, görgü olarak bilgi, hep bunları anlamaya çalıştım ve Türkiye'ye sonunda da dönmek ve öğrendiğim bilgiyi kendi milletim ve ülkemle paylaşabilmek… Onun için döndükten sonra sivil toplum kuruluşlarında görev aldım.

"Amerika'da aylık 3 bin dolar kazanan bir insan, Türkiye'de 5 bin lira kazanan insandan daha kötü şartlarda yaşıyor"

Sizlerin de yurt dışına bilgi için, görgü için, Türkiye'de bulamayacağınız tecrübeler ve örnekleri yaşamak için gitmenizde bir beis yok. Ama göreceksiniz ki yurt dışında yaşamak, şu an burada gördüğünüz gibi değil. Neymiş efendim, orada dilenci bile daha fazla kazanıyormuş, daha rahat yaşıyormuş da… Böyle değil. Dünyada yaşamak, nereye giderseniz gidin kolay değil, kendine göre zorlukları var. Mesela burada yıllık kazancı diyelim ki 5 bin dolar, 10 bin dolar olan bir insan, sanıyor ki Amerika’da 30 bin dolar kazanan insan daha rahat bir hayat yaşıyor. Hayır, böyle değil. Amerika'da 30 bin dolar kazanan insan, yıllık söylüyorum, aylık diyelim ki 3 bin dolar kazanan bir insan, Türkiye'de 5 bin lira kazanan insandan daha kötü şartlarda yaşıyor.

"Türkiye dünyanın en güzel ülkesi"

Yurt dışında ne tecrübe kazanırsanız kazanın, ama sonunda ‘yine yurdum, yine yurdum’ diyeceksiniz. Çünkü bülbülü altın kafese koymuşlar, ‘yine de vatanım’ demiş. Bizim gençlerimize düşen, bize düşen; yurt dışında almamız gereken ne varsa almaya çalışalım, getirelim ülkemizin içine koyalım. Çünkü ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. Bunu bütün dünyayı gezmiş bir abiniz olarak söylüyorum. İstanbul dünyanın en güzel şehri, Türkiye dünyanın en güzel ülkesi."

Kaynak: ANKA