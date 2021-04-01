Park tartışması hastanede bitti; taksici beyzbol sopasıyla saldırdı

İstanbul Şişli'de inşaat işçisi Sinan Karabay, aracını park etmek isterken tartıştığı bir taksici tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi.

Tartışma sırasında taksici, Karabay'a önce küfür etti ardından tekme ve yumrukla saldırdı. Karabay'ın karşılık vermesi üzerine büyüyen kavgada, taksici aracından aldığı beyzbol sopasıyla Sinan Karabay'ın kafasını yardı ve olay yerinden kaçtı.

Hastanede kafasına 6 dikiş atılan Karabay darp raporu alarak taksiciden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kaçan taksici polis ekipleri tarafından yakalanarak göz altına alındı.



















