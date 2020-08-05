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Beyrut'taki patlama sırasında bir babanın çocuğunu korumaya çalıştığı anlar

05 Ağustos 2020 08:51

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlama sırasında, bir baba çocuğunu korumaya çalışırken korku dolu anlar yaşadı. 

Babanın patlamanın yaşandığı anda yaşadığı panik ve çocuğunu korumaya çalışması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün yaşanan patlamada 75 kişi hayatını kaybederken, 3 binden fazla insan yaralandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı. Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u bir "afet bölgesi" ilan etti ve Beyrut'ta 2 hafta süreli olağanüstü hâl ilan edildi. 

TIKLAYIN- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama: Ölü sayısı 70'e, yaralı sayısı 3 bin 250'ye yükseldi

 

 

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