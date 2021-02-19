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Beyrut patlamasında yakınlarını kaybeden ailelerden protesto

19 Şubat 2021 08:58

Lübnan’da başkent Beyrut’ta meydana gelen patlamada yakınlarını kaybeden aileler patlamaya ait dava dosyasına bakan Yargıç Fadi Sawan'dan başka bir yargıca devredilmesini protesto etti.

Beyrut Limanı’nda geçtiğimiz sene 4 Ağustos’ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu büyük çaplı yangın çıkmıştı. Limanda meydana gelen şiddetli patlamada 200’den fazla kişi hayatını kaybetmiş 6 bin kişi yaralanmış, 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı. Patlamanın ardından açılan soruşturma aylardır devam ederken, dava dosyası Yargıç Fadi Sawan'dan alınarak başka bir yargıca devredildi.

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ghazi Zeaiter ve eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil'in geçtiğimiz sene Aralık ayında Sawwan'ı davadan alınması içinde mahkemeye itirazda bulunmalarının ardından Yargıtay Başkanı Cemal el-Hacjar, Yargıç Sawwan'ı Beyrut patlaması hakkındaki soruşturmadan alarak, soruşturmayı henüz adı bilinmeyen bir yargıca verileceğini bildirdi.

Patlamada yakınlarını kaybeden aileler dava dosyasının Sawan'dan alınmasını başkentteki Adalet Sarayı binası önünde protesto etti. Acılı aileler, ellerinde hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşırken, "Soruşturmayı ertelemeyin, siyasallaştırmayın ve gerçeği bir an önce ortaya çıkarın” yazılı pankartlar açtı. Aileler, “Çocuklarımızın kanının boşa gitmesine izin vermeyeceğiz" sloganı attı.

Sawwan, Başbakan Hassan Diab dahil olmak üzere birçok üst düzey ismi patlamadaki ihmaller nedeni ile suçlamıştı. Sawwan ayrıca, çoğu orta ve alt düzey liman görevlisi olan 25 kişinin gözaltına alınmasına karar vermiş, 37 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

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