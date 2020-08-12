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Beyrut Limanı patlamasında 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 araç hasar gördü

12 Ağustos 2020 18:15

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 araç hasar gördü.

Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 aracın hasar gördüğü belirtildi. Açıklamada, "Tüm hasarları tespit etmek için çalışmalar devam ediyor" denildi. Müdürlük, patlama sonucu kimliği belirlenemeyen cesetlerin ve kayıp kişilerin tespit edilmesi için bir çalışma grubu kurulduğunu da belirtti.

Öte yandan Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 171 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. Patlamanın yol açtığı zararın ise 10-15 milyar doları aşabileceği belirtildi.

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