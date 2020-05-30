"Beyoğlu'nda işletme sahiplerinin birçoğu mekanlarını açamayacak"

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı, Beyoğlu'nda, 1 Haziran'da açılmasına yönelik karar alınan mekanların bir çoğunun maddi nedenler ve karara ilişkin genelgenin henüz açıklanmaması nedeniyle açılamayacağını söyledi. Beyoğlu'ndaki mekanların büyük çoğunluğunun metrekare olarak küçük olduğunu belirten Kalaycı, işletmelerin açılır açılmaz işten çıkarmalara başlayabileceğini söyledi.

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan işletme ve eğlence mekanlarının son durumunu ve 1 haziranda kalkacak yasağın ardından piyasaya ilişkin kaygı ve beklentilerini Murat Sabuncu'ya anlattı.

"Şöyle bir örnek vereyim benim 15 personelim var 25 masalık bir mekanım var. Bu süreçteki şartlardan dolayı 5 masaya düşecek ben bu 5 masa ile 15 çalışana nasıl bakacağım" diyen Kalaycı, 3 aydır bütün işletmelerin kapalı olduğunu belirterek, "Kiralarımız birikti personelimiz arıyor 'parya ihtiyacımız var' diye. Şu sürece kadar bizim aldığımız bir destek yok devletten kısa çalışma ödeneğinin de bir kısmını aldık bir kısmın almadık. İşletme sahiplerinin zaman et alacak sebze alacak parası yok" diye konuştu.

İşletmelerin açılmasına yönelik kararın sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla öğrendiklerini söyleyen Kalaycı, açılış şartlarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Genelge gelmedi henüz ama 1 haziran'da istenilen şeylerin ne olduğunu bilemediğimiz için açamayacağız. Belki bu şartları yerine getiremeyecek mekanlar olacak. Şu anda net konuşamıyoruz ne söylesek havada kalır. Biz Beyoğlu'nda tedarikçi firmalarla beraber 520 insanız. Kasabı, manavı, berberi büyük bir aileyiz. Bu şartlarda 520 kişi ilk etapta 10 oradan 8 oradan 5-6 bin kişiyi biz işten çıkartacağız ne yazık ki. Mal sahiplerimiz şu anda ses çıkarmıyor ama 1 haziran'da başladığımız gün mal sahipleri kirasını istemeye gelecek"

Kiralarının çok yüksek olduğunu ve 21 kalem vergi ödediklerini söyleyen Kalaycı ayrıca devletten kira desteği ve vergi indirimi gibi destekler de beklediklerini sözlerine ekledi.