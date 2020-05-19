Beyoğlu'ndaki görüntüler tepki topladı: 'Savaş esiri mi yakalıyorsunuz?'

İstanbul Beyoğlu'nda yeni tip Koronavirüs günlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişilik grubu polis yakaladı. Topluca gezen, 13 kişinin her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Ancak polisin kişilere yüzleri duvara dönük bir şekilde işlem yapması tepki topladı. Görüntüler bazı milletvekilleri tarafından ‘Sıradan faşizm’, ‘Darbe uygulaması’, ‘Savaş esiri’ şeklinde yorumlandı.

Görüntülerde yasağı ihlal eden 13 kişinin yüzü duvara sırtı polise bakacak şekilde sıralandığı görülüyor. Polislerden biri de vatandaşlara 'karşıya bakmaya devam beyler' diyor.

Olaya ilişkin sosyal medya hesaplarından tepki gösteren bazı siyasetçilerin paylaşımları şu şekilde:

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Serpil Kemalbay:

"Anayasasız, yasasız yönetme keyfi; halkın iradesinin her gün çiğnendiği Saray devletinin sıradan faşizmi!"

HDP Milletvekili Murat Sarısaç:

"Savaş esirimi yakalıyorsunuz? Size verilen yetkileri, insanların onurunu zedelemeden, insanları aşağılamadan uygulamak bu kadar mı zor? Sadece yasada kanunda öngörülen yaptırımları uygulamak bu kadar mı yetersiz geliyor size?"

HDP Milletvekili Murat Çepni:

"Yer: Beyoğlu. İşçileri koronaya rağmen çalıştıran fırsatçı iktidarının sokağa çıkma yasağına uymayanlara insanlık dışı muamelesi. Hem para cezası hem darbe uygulaması!”







