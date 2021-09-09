Beyoğlu'nda sahte içki operasyonu: 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi

Beyoğlu'nda sahte içki imal edilen eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi. Pakistanlı 2 şüpheli gözaltına alındı.



Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yenişehir Mahallesi Koçyiğit Sokakta bulunan bir evde yabancı uyrukluların sahte içki imal ettiği ihbarını aldı. Nöbetçi savcıdan izin alan ekipler gece saat 01.30 sıralarında adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda ünlü markaların etiketleri basılan 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi. Baskın sırasında evde bulunan F.H ve M.S gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken ele geçirilen sahte içkiler imha merkezine gönderildi.

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