T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beyoğlu'nda sahte içki operasyonu: 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi

2 şüpheli gözaltına alındı

09 Eylül 2021 14:23

Beyoğlu'nda sahte içki imal edilen eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi. Pakistanlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yenişehir Mahallesi Koçyiğit Sokakta bulunan bir evde yabancı uyrukluların sahte içki imal ettiği ihbarını aldı. Nöbetçi savcıdan izin alan ekipler gece saat 01.30 sıralarında adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda ünlü markaların etiketleri basılan 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi. Baskın sırasında evde bulunan  F.H ve M.S gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken ele geçirilen sahte içkiler imha merkezine gönderildi. 

TIKLAYIN - Sahte içki mağduru: Televizyon bozuldu sandım meğer kör olmuşum

sahte içki operasyonuBeyoğlu

Diğer Videolar

Aşı karşıtından kendisine müdahale eden polise: Açığa alınacağını biliyorsun değil mi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2021

Vatandaşlar 29 Ekim'de Anıtkabir'e akın etti; "Hep birlikte Cumhuriyetimize sahip çıkalım”

29 Ekim etkinliğinde "Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını da güzel olmuştur" diyen Vali tepki çekti

Genco Erkal, Atatürk'ü Nâzım'ın dizeleriyle andı: Sarışın bir kurda benziyordu

Görülmemek için emekleyen hırsız kameraya yakalandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24