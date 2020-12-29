T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beyoğlu’nda bıçaklı saldırıya uğrayan antikacı hayatını kaybetti

29 Aralık 2020 13:16

İstanbul Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan antikacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposuna gelmişti. Depodan çıkan Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramış ve boğuşma esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırganın kaçarak uzaklaştığı dehşeti anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Antikacı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Yılmaz, kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine kendini atmış ve yere yığılmıştı. İlk müdahalesi polis ekipleri, kalp masajı ise sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin eşkalini belirledikleri saldırganın peşinde olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

beyoğlubıçaklı saldırıantikacısaldırıbıçak

Diğer Videolar

Patronunun oğlunun kendisine saldırdığını söyleyen kadın: Savcılık onu serbest bırakmış

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2021

Yokuşu çıkamayan TIR'ı ittirmeye çalışan bir kişi böyle görüntülendi

Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi

Tekirdağ'da yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi

Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Rasim Ozan'dan Hande Sarıoğlu yorumu: Gördüğüm en onurlu tavırlardan biri...

Hande Sarıoğlu'ndan o kişilere: İnsanlığınıza tüküreyim!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Mesut Özil’i sosyal medyadan izleyenler futbolcu olarak mı...

Haydar Dümen’den fantezi uyarısı: İşinizi şansa bırakmayın, her şeyin kararını...

İddia: Arda Turan ve Oğulcan'a verilen cezaların ardından Hamit Altıntop,...

Hilal Kaplan: Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek...

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Rasim Ozan'dan Hande Sarıoğlu yorumu: Gördüğüm en onurlu tavırlardan biri...

Hande Sarıoğlu'ndan o kişilere: İnsanlığınıza tüküreyim!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24