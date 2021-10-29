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Beylikdüzü Belediyesi'nden 29 Ekim'e özel rap şarkı: 'Yolundan Dönersek Namerdiz'

Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim'e özel rap şarkı ve klip hazırladı

29 Ekim 2021 13:49

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetin 98’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde özel bir klip hazırladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Yolundan Dönersek Namerdiz' isimli şarkı ve klibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlandı.

Sözleri Beylikdüzü Kolektifi, müziği ise Can Garip & Harems Rap Team’a ait olan klibin düzenlemesi ve mixinde ise Efe Demiryoğuran’nın imzası bulunuyor. Şarkının masteringi ise Evren Arkman’a ait.

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