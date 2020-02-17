Beyin ölümü gerçekleşen sosyal medya fenomeni Ares'in annesi: Bu çocuğu yaşatacak bir doktor istiyorum

Antalya’da ‘reklam filmi çekeceğiz’ bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövülen ve 12 günlük yaşam savaşının ardından bugün beyin ölümü yaşayan 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’in annesi "Kim ne yapabiliyorsa gelsin, bu çocuğu yaşatacak bir doktor istiyorum. Gerekirse beynimi çıkarın ona takın" dedi.

"Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var" ifadesini kullanan anne, "Tamam sakat olsun, ama ölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesin benim çocuğum. Kurban olduğum Allah için biri benim sesimi duysun" sözleriyle sesini duyurmaya çalıştı.

Ne olmuştu?

4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda ‘Ares Özdemir' adını kullanan 20 yaşındaki Şeyhmus Özdemir isimli sosyal medya fenomeni, Diyabakır'daki annesini arayarak ‘Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' demiş, iki kişiyle bir kafede buluşarak arabayla ormanlık alana götürülüp darp edilmişti.

Genç fenomen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılmıştı.

İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına alınmıştı.

Kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyleyen V.E. ile oğlu tutuklanmıştı.