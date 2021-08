Beyin Cerrahı Talat Kırış: İnsana dair bir iş yapıyorum, insanı anlamam lazım

Türkiye'nin en önemli beyin cerrahlarından Prof. Talat Kırış, 42 yıllık hekimlik macerasını ve mesleki anılarını kaleme aldığı “Beyne Giden Yol: Bir Beyin Cerrahının Anıları” kitabını anlattı.

T24’te Şirin Payzın’ın konuğu olan Kırış, beyin cerrahlığının kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu, beyin cerrahlığı dışında bir alanda doktorluk yapmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi. Hayatı boyunca sürekli merak duygusunu hiç kaybetmediğini ifade eden Kırış, hayatında kitap okumadan bir gün bile geçirmediğini belirtti.

Türkiye'nin dünyada da tanınan beyin cerrahlarından Prof. Dr. Talat Kırış'ın, "Bir Beyin Cerrahının Anıları"nı içeren "Beyne Giden Yol" adlı kitabı yayımlandı.

Koç Üniversitesi ve Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi ile Dünya Nöroşirurji Federasyonu'ndaki tıbbi mesaisinin yanı sıra yaklaşık iki yıldır T24 için yazılar yazan Prof. Dr. Talat Kırış'ın kitabı, Doğan Kitap yayınları arasından çıktı.

Kırış, iki yıl üzerinde çalıştığı kitabını, "Tıbbiyeyi kazandığımı öğrendiğim günden bugüne 42 yıllık hekimlik öyküm" ifadesiyle özetliyor.

“İnsana dair bir iş yapıyorum, o insanı anlamam lazım”

Tıbbın kendisi için ‘hastalıkla’ değil, ‘hastalarla’ uğraşmak olduğunu dile getiren Kırış, “Ben hastalığı izole bir şeymiş gibi görmüyorum. İnsanın karşılaştığı bir sıkıntı olarak görüyorum. O insanı iyi etmeliyim ben, hastalığı değil. Çünkü o zaman çok mekanik bakarım karşımdakine ama ben insana dair bir iş yapıyorum, o insanı anlamam lazım” dedi.

Hastaneye giden insanların korkularını bertaraf etmenin de hekimlerin işi olduğunu söyleyen Kırış, “Eğer hekimliğin o yönünü bir kenara bırakırsanız gerçekten çok mekanik, tatsız tuzsuz bir iş olur” diye konuştu.

“Şu an asistan olsaydım iki katı daha iyi bir cerrah olurdum”

Meslek hayatı boyunca yaşadıklarını aktardığı kitapta anılarının yanı sıra eğitim hayatında da yaşadıklarını anlatan Kırış, kendi döneminde öğrenim kaynaklarına ulaşmanın zorluklarına dikkat çekti.

Günümüzde gençlerin önünde sonsuz imkanlar olduğunu söyleyen Kırış, “Dünya kadar bir webinar oluyor her gün bir tane izleyebilirsiniz. Ben şu an asistan olsaydım iki katı daha iyi bir cerrah olurdum diye düşünüyorum çünkü müthiş imkanlar var. Eskiden mesele anatomiyi öğrenmek için ABD’'de iken kütüphaneye gider her gün bir anatomi makalesi okurdum şimdi hepsinin videosu var. Koyun önünüze yemek yerken izleyin o kadar geniş imkanlar var” dedi.

"Tıp öğrencilerinin okumasını çok istiyorum"

Hikaye anlatmayı seven bir insan olduğunu ve beyin cerrahisinin de bir hikayeler manzumesi olduğunu söyleyen Kırış, kitap fikrinin ortaya çıkışını “Bunları bir araya getireyim diye bir düşünce başlamıştı önce hem hekim olmayanlar hekim nasıl yetişiyor bilsin istedim. İlk fikir oradan çıktı. Kitap için ilk önce Amerika'da geçirdiğim dönemi yazdım. Olduğunu görünce devam ettim” sözleriyle anlattı.

Kırış, “Aslında insanın hallerini anlatmaya çalıştım. Benim penceremden çünkü hemen hemen hepsi insan hikayeleri ama onun dışında hekim olmayanlara biraz tanıtmak istedim. Tıp öğrencilerinin okumasını çok istiyorum çünkü demin söylediğim hekimlik anlayışını görsünler onlar da öyle hekim olsun istiyorum” dedi.

