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Beyaz'dan Ahmet Kural'a 'Sıla' göndermesi: Gurbette sıla hasreti zor tabii...

11 Mart 2018 15:52

Beyaz Show'a konuk olan oyuncu Ahmet Kural'a Beyaz'ın yaptığı 'Sıla göndermesi' sosyal medyada çok konuşuldu. Dün akşam yayınlanan Beyaz Show'a 'Ailecek Şaşkınız' Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy ile Candan Erçetin konuk oldu. Sohbet sırasında, Beyaz "Gurbette sıla hasreti zor tabii" diyerek Ahmet Kural'a baktı. Sıla'yla ayrılıkları magazin gündeminde yer alan Ahmet Kural ise, bu gönderme karşısında önce şaşırdı. Ancak daha sonra Çalgı Çengi filminde seslendirdikleri 'Sie Liegt In Meinen Armen' şarkısını söylemeye başladı.

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