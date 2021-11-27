Doktorların 'Beyaz Yürüyüş'ü Ankara'da: "Emek de bizim, söz de bizim"

Sputnik'te yer alan habere göre Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir araya gelen doktorlar, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları atarak alanda basın açıklaması düzenledi. Hekimler adına konuşmayı, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı yaptı. Açıklamada "Emek de bizim, söz de bizim" denildi.