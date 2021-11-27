Doktorların 'Beyaz Yürüyüş'ü Ankara'da: "Emek de bizim, söz de bizim"

27 Kasım 2021 12:29
Sputnik'te yer alan habere göre Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir araya gelen doktorlar, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları atarak alanda basın açıklaması düzenledi. Hekimler adına konuşmayı, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı yaptı. Açıklamada "Emek de bizim, söz de bizim" denildi.
İstanbul'dan gelip TTB'nin önünde yürüyüş düzenlemek isteyen Beyaz Yürüyüşçüler, polis tarafından engellendi. Tarafların görüşmeleri ardından yürüşe izin verildi.
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