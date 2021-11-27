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Doktorların 'Beyaz Yürüyüş'ü Ankara'da: "Emek de bizim, söz de bizim"

İstanbul'dan Ankara'ya yapılan yürüyüş Ankara’da ‘Beyaz Forum’ ile son buldu

27 Kasım 2021 12:29

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde 23 Kasım’da İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüşe geçen doktorlar,  Ankara'ya ulaştı. 
 
23 Kasım’da İstanbul’dan yola çıkan; 24 Kasım’da Kocaeli, 25 Kasım’da Bursa, 26 Kasım’da Eskişehir’de basın açıklamaları ve yaptıkları ziyaretlerde taleplerini dile getiren hekimlerin yürüyüşü Ankara’da ‘Beyaz Forum’ ile son buldu.
 
Forum öncesinde Beyaz Yürüyüş'e katılan hekimler, Türk Tabipler Birliği'nin genel merkezinin önünde farklı illerden gelen doktorlar tarafından karşılandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir araya gelen doktorlar, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları atarak alanda basın açıklaması düzenledi. Hekimler adına konuşmayı, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı yaptı. Açıklamada "Emek de bizim, söz de bizim" denildi.

İstanbul'dan gelip TTB'nin önünde yürüyüş düzenlemek isteyen Beyaz Yürüyüşçüler, polis tarafından engellendi. Tarafların görüşmeleri ardından yürüşe izin verildi.

 
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