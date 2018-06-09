Beyaz TV spikeri: Dünyanın hiçbir yerinde 3 ay izin yapıp da maaş alan yoktur

Beyaz TV sabah programı 'Uyan Türkiyem'de spiker Tahir Sarıkaya öğretmenleri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Karne günü haberini sunan Sarıkaya "Dünyanın hiçbir yerinde 3 ay izin yapıp da maaş alan yoktur. Öğretmenler bizim için çok önemli tabi ama 3 ay izin yapıp da maaş almak ne kadar doğru. Konuşalım tartışalım." dedi. Daha sonra reklam arasında tepki çeken mesajlar aldığını belirten spiker geri adım atarak "Az önceki sözlerime kızanlar olmuş. 3 ay değil 2 aymış. Öğretmenlik dünyanın en şerefli mesleklerindendir. Yılda 2 ay çalışmayıp da para kazanmalarını söylemiştim. Öğretmenlerimiz sitem etmiş. Yazsın onlar da, seslerini duyuracağız elbette." dedi.