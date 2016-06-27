Beyaz TV canlı yayınından: Sedat Peker abimize mutluluklar diliyoruz, nice yıllara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi ve genel yayın koordinatörü olduğu Beyaz TV'de, Sedat Peker'in doğum günü kutlandı. Sarıkaya canlı yayında, "Bilmiyorum tanıyanlarınız var mı? Ben kendisiyle görüştüm. Çok düzgün bir insan. Kişiliği oturmuş bir insan. Hani böyle farklı bildiğiniz bir Sedat Peker değil. Onun da doğun günüymüş. Nice yıllara diyoruz. Sedat Peker abimize de iyi sabahlar diliyoruz. Eşi ve çocuklarıyla bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" ifadesini kutlandı