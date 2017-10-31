Beyaz Saray'da Trump çiftiyle Cadılar Bayramı

Kimi saptamalara göre, 2 bin yıl önce Keltler bugünkü İngiltere'yi İrlanda'yı ve Fransa'yı işgal ettiklerinde Pagan, çok tanrılı kültürlerindeki 'ölülere saygı' festivallerini de bu bölgelere götürdüler. Bu festival söz konusu bölgelerde benimsendi. Hristiyanlıkta da bütün Azizler Günü'ne evrildi ve yüzyıllar sonra 20'inci yüzyılın başında göçmenler geleneği Amerika'ya taşıdılar. Amerika'da adı Halloween oldu. Cadılar Bayramı'nda, ABD'de çoğu korkutucu çeşitli kostümlere bürünmüş çocuk, pek çok ev gibi Beyaz Saray'ın da kapısını çaldı. Başkan Trump ve eşi o çocukları böyle karşıladı...