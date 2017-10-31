T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beyaz Saray'da Trump çiftiyle Cadılar Bayramı

31 Ekim 2017 18:24

Kimi saptamalara göre, 2 bin yıl önce Keltler bugünkü İngiltere'yi İrlanda'yı ve Fransa'yı işgal ettiklerinde Pagan, çok tanrılı kültürlerindeki 'ölülere saygı' festivallerini de bu bölgelere götürdüler. Bu festival söz konusu bölgelerde benimsendi. Hristiyanlıkta da bütün Azizler Günü'ne evrildi ve yüzyıllar sonra 20'inci yüzyılın başında göçmenler geleneği Amerika'ya taşıdılar. Amerika'da adı Halloween oldu. Cadılar Bayramı'nda, ABD'de çoğu korkutucu çeşitli kostümlere bürünmüş çocuk, pek çok ev gibi Beyaz Saray'ın da kapısını çaldı. Başkan Trump ve eşi o çocukları böyle karşıladı...

ETİKETLER

beyaz saraybeyaz saray cadılar bayramıcadılar bayramı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2020

Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Develeri öldürmeyi durdurun" dediler

Yardım konvoyuna çığ engeli

Of! Of! Of! | "Nefes almak için yaşıyoruz"

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24