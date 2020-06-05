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Beyaz Saray'ın etrafı yüksek demir ve beton bariyerler ile çevrildi

05 Haziran 2020 08:17

 ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor. Alınan güvenlik önlemlerine ek olarak Beyaz Saray çevresine demir ve beton bariyerler yerleştiriliyor.

ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan başkent Washington'daki protestolarda tansiyon düştü. Beyaz Saray önünde toplanan kişi sayısında azalma olduğu görüldü. Alınan önlemlere ek olarak Beyaz Saray çevresi demir ve beton bariyerler ile çevriliyor.

Saray çevresinde ücretsiz yemek ve içecek dağıtılıyor. Yiyecekler dışında çok sayıda tıbbi malzemeler ve dezenfektan bulunuyor.

Kaynak: İHA

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