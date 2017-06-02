Beton mikseri ırmağa devrildi; 2 yaralı

Bartın’da ırmağa devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı. Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkıp yardım bekleyen yaralıları, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı. Kaza, saat 20.15 sıralarında Derbent Köyü Öküz Gölü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden 35 yaşındaki Emin Erbilge yönetimindeki 06 BS 8435 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Bartın Irmağı'na devrildi. Kazada, suyun içerisinde ters dönen aracın şoförü Emin Erbilge ile yanındaki 30 yaşındaki Feyzullah Bozkurt yaralandı. Kendilerini güçlükle dışarı atan Erbilge ve Bozkurt, mikserin üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, iple kıyıya çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle Bartın-Karabük yolu, bir süre trafiğe kapalı kaldı.