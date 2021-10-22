Best Model yarışmacılarına 'ahlaksız teklifte' bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, canlı yayında sunucularla tartıştı

Best Model yarışmacılarına 'ahlaksız teklifte' bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Erkan Özerman, konuk olduğu 2. Sayfa programında sunucularla birbirine girdi. Özerman'ın "Sus bir dakika" demesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Gülşen Yüksel Salt, "Beni çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız, kendinize gelin" diye bağırdı.

Best Model 2021 yarışmasının organizatörlüğünü yapan ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunduğu iddiaların ortaya çıktığı 2. Sayfa programına konuk olan Erkan Özerman, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.

Hakkındaki iddialara cevap vermek için yayına çıkan Erkan Özerman, program sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı ile tartışma yaşadı

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