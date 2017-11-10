Beşiktaş'tan 10 Kasım koreografisi

Beşiktaş Kulübü, vefatının 79. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği saat koreografisiyle andı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp personelinin yanı sıra amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları ve UNIBJK'nin desteğiyle, Atatürk vefatının 79. yılında bir koreografiyle anıldı. Vodafone Park çimlerinde bir araya gelen sporcular ve kulüp personeli, orta yuvarlakta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'i temsilen saat koreografisi gerçekleştirdi.