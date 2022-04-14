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Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun karıştığı zincirleme kaza kamerada

Montero'nun kaza sonrası tesislere gidip antremana çıktığı öğrenildi

14 Nisan 2022 15:42

Beşiktaş'ın İspanyol  futbolcusu Montero, İstanbul Beykoz'da zincirleme kazaya karıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kavacık'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yolda yavaşlayan araca arkadan gelen bir otomobil çarptı. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun kullandığı araç da savrulan otomobile çarptı. Kazada bir araç daha karıştı. Kazada 4 araçta da hasar oluştu. Montero'nun kaza sonrası tesislere gidip antremana çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın bugünkü antrenmanına gelirken maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Francisco Montero'nun sağlık durumu iyi durumda olup antrenmana katılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

beşiktaşkazaistanbulbeykoz

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