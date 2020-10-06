T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferinin evraklarını TFF'ye motorla yetiştirdi

Kulüp çalışanları, TFF'nin tescil bürosuna evrakları motorla götürdü

06 Ekim 2020 12:20

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile sözleşme imzalanmasının ardından belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na zamanında yetiştirebilmek için ilginç bir yöntem kullandı. Kulüp çalışanları, TFF'nin tescil bürosuna evrakları motorla götürdü.

Beşiktaş'ta transferin son anlarına yaklaşılırken Leicester City forması giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile anlaşılmıştı.

Sabaha karşı İstanbul'a gelen Cezayirli oyuncu, Beşiktaş'ın sezon başı transfer dönemindeki son transferi oldu.

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ile sözleşmenin imzalanmasının ardından belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na zamanında yetiştirebilmek için farklı bir yol kullandı. Kulüp çalışanları Erdinç Gültekin ve Barış Papilla, Vodafone Park'tan Levent'teki TFF tescil bürosuna motorla gidip dün 18.00'a dakikalar kala belgeleri yetiştirdi.

"En önemlisi transferdir"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Ghezzal, "Bir takım için iyi bir kadroya sahip olmak önemlidir. İyi bir teknik direktöre sahip olmak da önemlidir. Bireysel yeteneği fazla oyuncular size maç kazandırabilir, aynı şekilde sizin için sahada savaşanlar da vardır. Ancak tüm bunların yanında en önemlisi taraftardır" dedi.

Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinin evraklarını, TFF'ye motorla yetiştirdi

ETİKETLER

beşiktaştransferRachid Ghezzalmotoristanbuoltrafikyetiştirdi

Diğer Videolar

Filyasyon görevlisine saldırdı, ben polisim dedi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Kasım 2020

HDP'nin Taksim'deki protestosuna polis müdahalesi; 19 kişi gözaltına alındı

300 kiloluk kasayı böyle çaldılar

Adliyeye getirilen şüphelilerin yakınları çekim yapan muhabiri darp etti

Nur Sürer'den Hülya Koçyiğit'e: Sen filmlerde oynarken bakanlar sokakta misket oynuyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın gözaltı anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tam...

İBB Sözcüsü Ongun: AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Salgına karşı ek kısıtlamalar yürürlüğe girdi; işte kısmi sokak yasağı...

İşte okullar yeni plan tasarısı: Öğrenciler yılbaşı sonrası seyreltilmiş sınıflarda...

Fehmi Koru: Siyaset kazanı kaynamaya başladı, ortam sürprizlere gebe; sizleri...

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman: Babam ateist, ben inançsız birinin...

Erdoğan'dan AB mesajı: Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasavvur...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın gözaltı anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tam...

İBB Sözcüsü Ongun: AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24