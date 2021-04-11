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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Arzu Karabulut Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekti; "Anladınız siz onu” notuyla paylaştı

Paylaşım çok sayıda beğeni aldı

11 Nisan 2021 14:59

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Arzu Karabulut'un Kürtçe şarkı ile halay paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Beşiktaş'ın kadın futbol takımında oynayan Arzu Karabulut'un Kürtçe müzik eşliğinde halay çekmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntüleri Galatasaray'ın evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasının ardından paylaşan Karabulut videoya 'Anladınız siz onu' notunu düştü. 

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanmıştı. 

arzu karabulutbeşiktaşanladınız sizkürtçehalay

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