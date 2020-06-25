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Beşiktaş'ın malzemecisinden 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek: 39 ilçede 1903 kilometre koşacağım

25 Haziran 2020 15:53

Beşiktaş'ın malzemecisi Erdal Erdem, kulübün 2 hafta önce "Bırakmam seni" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına 39 ilçede 1903 kilometre koşarak destek vereceğini söylüyor. 

Aynı zamanda maraton koşucusu olan ve Fransa, Almanya ve Amerika'da maratonlara katılan Erdal Erdem, yardım kampanyasında farkındalık yaratmak amacıyla 1903 kilometre koşacak. Öncelikli olarak İstanbul'un ilçelerinde koşacak olan Erdem, projeyi İzmir ve Ankara'ya da taşımayı istiyor. Maratona ilk olarak kulübün semti olan Beşiktaş'tan başlayan Erdem, semtin içinde 23 km koştu.

Erdal Erdem, 1903 km'lik koşu ile ilgili düşüncelerini, "Güzel bir duygu, heyecanlı. Kulübümüzün 'bırakmam seni' kampanyasının farkındalığı için 39 ilçemizde toplam 1903 km. yapacağım. İlk olarak Beşiktaş ilçesinden başlamak istedim. Bütün taraftarımızdan Beşiktaş'a desteği bekliyoruz. Ankara ve İzmir'den de yoğun bir istek var, ben de taraftarımızı kırmayacağım. Almanya'dan bile çağırıyorlar, ama bakalım; orası en son olabilir" sözleriyle açıkladı.

 

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