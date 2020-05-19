Beşiktaş Belediyesi'nden '19 Mayıs' videosu: Gençler, 'Gençliğe Hitabe'yi okudu

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir video yayınladı. Videoda görülen gençler balkonlara çıkarak Atatürk'un Gençliğe Hitabe'sini okudu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat videonun sonunda, 'zor günleri birlikte atlatacağız' mesajı verdi.

Video Beşiktaş Belediyesi'nin Twitter hesabından "Hep bir ağızdan ve daha gür sesle: "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir." notuyla paylaşıldı.