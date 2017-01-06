Beşiktaş Başkanı Orman, Antalya Valisini ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Orman ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gelen bir soru üzerine Başkan Orman, Eto’o transferindeki son durumu da açıkladı. İşte o açıklama: “Kısmetse olur. Acayip ısrarcı değiliz. Antalyaspor bizim değer verdiğimiz bir camia. Çok iyi ilişkilerimiz olan bir camia. Beşiktaş’ın şu anki kadro yapısı, ligi ve Avrupa’yı götürebilecek zenginlikte. Hiçbir oyuncu gitmedi. Sakatlar geri geldi. İki yeni oyuncu da kadroya girdi. Mart başı gibi de Caner geldiği zaman daha iyi olacak. Caner bu ay koşulara önümüzdeki ay da takımla antrenmanlara başlar.”