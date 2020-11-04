Bernie Sanders seçim gecesi yaşanabilecekler konusunda böyle uyarmıştı: Trump erkenden başkanlığını ilan edebilir

ABD’de Demokrat Partili Senatör Bernie Sanders’ın geçen hafta televizyonda dile getirdiği isabetli seçim gecesi tahminleri, sonuçlar açıklanmaya başlarken sosyal medyada viral oldu.

Sanders, 24 Ekim’de ünlü şovmen Jimmy Fallon’ın NBC kanalında yayımlanan The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına konuk olmuş ve başkanlık seçiminin sonuçlarına dair öngörülerde bulunmuştu. Sanders, posta yoluyla verilen oylar konusunda uyarıda bulunarak “Demokratların posta yoluyla oy gönderme ihtimali daha fazla. Cumhuriyetçilerin Seçim Günü sandığa gitme ihtimali yüksek” demişti.

Bernie Sanders sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Endişem şu: Seçim gecesi saat 10’da Trump Michigan’da, Pensilvanya’da, Wisconsin’de kazanıyor. Ve televizyona çıkıp “Beni yeniden seçtiğiniz için teşekkürler Amerika. Her şey bitti. İyi günler” diyor. Ama ertesi gün ve ondan sonraki gün tüm bu postayla gönderilen oyların sayımı başlıyor ve bu eyaletleri Biden’ın kazandığı ortaya çıkıyor. O anda Trump çıkıp “Gördünüz mü? Her şeyin hile olduğunu söylemiştim. Tüm o postayla gönderilen oyların sahte olduğunu söylemiştim. Ve biliyorsunuz, görevi bırakmayacağız."

Başkan Donald Trump, henüz oy sayımı sürerken Beyaz Saray'da yerel saatle gece saat 2.30 sularında gazetecilerin karşısına geçerek zaferini ilan etti. Cumhuriyetçi aday, kazandığının ilan edilmesi için Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini ve oy sayım sürecinin durdurulmasını isteyeceklerini söyledi. Ayrıca Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin’de kazandıklarını da belirtti.

Trump, seçim öncesinde posta yoluyla oy kullanmanın oyların kaybolmasına ve yolsuzluğa neden olacağını savunarak bu yönteme sık sık karşı çıkmıştı.